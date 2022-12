"Black Panther: Wakanda Forever", y "Avatar: The Way of Water" aspirantes al Óscar 

Los Ángeles, EE.UU.- Los filmes "All Quiet on the Western Front" de Alemania, "Black Panther: Wakanda Forever", y "Avatar: The Way of Water" ganan terreno en la posición hacia los premios Óscar al encontrarse en la cima de de la lista de precandidatos.

La Academia de Hollywood publicó los aspirantes a las categorías de mejor documental, corto documental, película internacional, maquillaje, banda sonora, canción, película de animación, sonido, efectos visuales y "live action".

"Black Panther: Wakanda Forever", de Ryan Coogler, destacó en cinco categorías: mejor maquillaje, sonido, efectos especiales, banda sonora y mejor canción (“Lift Me Up”).

Película internacional

También se hizo con cinco prenominaciones la película alemana "All Quiet on the Western Front", de Edward Berger, que aspira a mejor película internacional, maquillaje, sonido, efectos especiales y banda sonora.

Te puede interesar: Queda fuera "Black Adam" del reinicio del universo de DC

Mientras que "Avatar: The Way of Water", de David Cameron, obtuvo cuatro prenominaciones a mejor sonido, mejores efectos visuales, banda sonora y mejor canción ("Nothing is Lost").

La lista de preseleccionados continúa con la película de animación "Pinocchio", del mexicano Guillermo del Toro, con tres nominaciones a mejor música original, sonido y canción original.

Asimismo, "The Batman" cuenta con tres menciones en las categorías a mejor sonido, efectos visuales y maquillaje, al igual que "Babylon", de Damien Chazelle, que aparece en las listas a mejor sonido, banda sonora y maquillaje.

Por su parte "Top Gun: Maverick", luchará por llegar a las nominaciones definitivas en los campos de música, sonido y efectos visuales el próximo 24 de enero.

Te puede interesar: España fuera de la lista de los pre nominados a los Óscar, México y Argentina siguen avanzando

Los filmes ganadores en todas las categorías serán votados por todos los académicos que hayan visto las cinco películas seleccionadas y se darán a conocer el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.