Björk y Rosalía lanzarán nueva canción en protesta al cultivo de salmón

TIJUANA.- La cantante islandesa Björk se unirá con la española Rosalía en una nueva canción que pretende crear conciencia en la lucha contra el cultivo de salmón en Islandia.

Las ventas de la canción, la cuál todavía no tiene título, se donarán para ayudar a los manifestantes a cubrir sus honorarios legales.

En un clip compartido en el canal de Youtube de Björk con el arte de la canción, se escucha a las dos cantantes cantar acapella “Is that the right thing to do? I just don’t know.”

En la descripción del video, la cantante islandesa escribió que están buscando ayudar a la ciudad de Seyðisfjörður, donde los residentes combaten el impacto de la piscicultura industrial en la vida silvestre local.

Dijo que los peces de cultivo en la región sufren ¨horribles condiciones de salud¨ y están en peligro de extinción.

Esta sería la primera vez que las dos cantantes colaboran en una canción.