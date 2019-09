Björk disfrutó de la CDMX y dio concierto teatral nunca antes visto

"Gracias Björk por venir a México", le agradecen miles de admiradores que estuvieron presentes en los conciertos que ofreció la cantante en México como parte de su gira "Cornucopia", expresaron que disfrutaron con emoción de un espectáculo increíble y quedaron satisfechos y llenos de felicidad.

Después de sus presentaciones en Nueva York, la cantante islandesa escogió a México para continuar con su tour con cinco fechas.

"Hicimos por meses algunos conciertos en Nueva York y creo han sido los más elaborados y teatrales y a su término dijimos qué país seguiría, es un poco difícil decidirlo y bueno de acuerdo a mis experiencias que he vivido en México, me pareció un buen lugar para regresar", dijo la cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

A mediados del mes de agosto la cantante aterrizó en nuestro país, para hacer los preparativos en el Parque Bicentenario, un concierto teatral nunca antes visto, por la tecnología que uso, como las pantallas que proyectaron imágenes tridimensionales sobre los músicos, el audio inmersivo de 360 grados, vestuarios, escenografías y muchas cosas más.

"Yo soy fan desde hace mucho, no sé, creo que desde que iba en secundaria, o sea como 15 años, fue un honor que escogiera México, éste show es único y la vedad es imperdible, es la primera vez que la veo, no había tenido oportunidad y estoy muy emocionada, me encanta su arte, gracias Björk" expresó la admiradora Fabiola López en entrevista.

Los detalles fueron lo más importante, aseguraron varios asistentes, al disfrutar de un show que estuvo muy cuidado, además del perfeccionismo de su presentación, como muchos aclamaron, desde el recibimiento en la entrada del personal de seguridad, la amabilidad de los vendedores, el servicio de limpieza, todo fue un entorno agradable que hizo disfrutar el espectáculo al máximo.

"Está muy padre que haya escogido México para este show, por algo lo hizo, y yo sé que mover toda la parafernalia para hacer un show como este no es fácil para hacer un tour mundial, porque aparte no está hecho para ser masivo, tiene que ser en un lugar pequeño, qué bueno que lo hizo aquí", comentó Francisco Reséndiz

El alto precio de los boletos que en algún momento llamó la atención, "valió la pena", señalaron sus seguidores, "ella es extraordinaria, única, es la mejor, estoy súper agradecida de que esté en México y deleitarnos con todo su talento y la elección de los músicos, todo lo que conlleva este show, es una experiencia inolvidable, siempre nos sorprende con algo como lo del coro mexicano, los precios de los boletos lo valen cada centavo", dijo Magnolia Baeza.

La cantante tuvo la oportunidad de pasearse por las calles de la Ciudad de México, al ser de varios días su estancia, decidió rentar una casa en la colonia Roma, para así disfrutar de su privacidad y aunque sorprendiendo a muchos con su presencia en la calle, sólo pudieron quedarse con ese recuerdo de verla de cerca, es sabido que no le gusta que la aborden y le pidan fotos, así que todos respetaron su espacio, algo que hizo que la islandesa pudiera disfrutar de un café en una librería e ir a las tiendas como cualquier otra persona.

"Estoy muy emocionada, es la segunda vez que la veo, le gente me ha dicho que esto es lo mejor que han visto y yo sé que es increíble, es una súper artista, completa, se fija en todos los detalles, gracias Björk por tantas fechas en México", expresó Daniela González.

Algo no muy usual en los conciertos de la Ciudad de México es la prohibición del celular, pero Björk sin tener que decirlo en su primer concierto, todos los asistentes dejaron el pequeño aparato guardado, fue para ellos tan impresionante el espectáculo que se olvidaron de él durante más de una hora.

"Soy un gran fan de ella desde hace muchísimo tiempo, la vi en el Ceremonia hace algunos años y bueno otra vez aquí, me gustó muchísimo su show, y creo que está bien que no se permitan los celulares porque al final uno viene a disfrutar y no a grabar, no entiendo a las personas que graban las dos horas del concierto, esto se vive no se graba", comentó Miguel Ángel Barrera.

"¡Gracias Björk por dejarnos ser parte de esta experiencia, regresa pronto!", son las palabras de miles de fanáticos que disfrutaron de su presencia en la Ciudad de México y que esperan con ansias las siguientes sorpresas y locuras que se le ocurrirán a la islandesa.