Billie Eilish llama 'estúpida' su canción más exitosa

NUEVA YORK.- La cantante Billie Eilish, de 21 años, hizo declaraciones controvertidas en el programa de Jimmy Kimmel anoche, marcando su regreso a la televisión después de la huelga de escritores.

La cantante estuvo acompañada por su hermano mayor, Finneas, quien generalmente la acompaña en la producción y escritura de sus canciones. Kimmel le preguntó si había alguna canción cuya letra le hiciera sentir "incómoda", y ella respondió:

Bueno, objetivamente, 'Bad Guy' es como la canción más estúpida del mundo.

Al notar las reacciones sorprendidas de la audiencia en vivo, continuó:

Pero es realmente buena. ¡Dios mío, no respiren asombrados! Tienen que entenderlo, hay que tomarlo con humor... Esa canción se supone que es tonta, pero es gracioso porque digo ‘¡Es estúpida!’.

 

Su éxito de 2019, "Bad Guy", es oficialmente su canción más exitosa. Fue el sencillo debut de su primer álbum y la única canción que ha llegado al número 1 en la lista de Billboard. Claro, no ha sido el único éxito de Billie Eilish. El año pasado, con su segundo álbum, también tuvo otras canciones populares como "Therefore I Am", y este verano nuevamente creó un éxito con su emotiva canción "What Was I Made For?" para la película de Barbie.