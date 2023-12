Billie Eilish critica a Variety por 'sacarla del clóset' en lugar de abordar temas relevantes en la entrevista

ESTADOS UNIDOS.- Billie Eilish abrió recientemente su corazón sobre su atracción hacia las mujeres durante una entrevista con Variety. En el evento 'Variety's Hitmakers', la cantante habló sobre el coraje que implicó revelar su auténtica identidad y expresó su sorpresa ante la reacción del público, comentando que pensaba que su orientación era evidente. Eilish compartió sus vínculos profundos con mujeres en su vida, aunque admitió sentirse también intimidada por su belleza.

A pesar de los rumores en redes sociales que afirmaban que la cantante había perdido seguidores después de la entrevista, esta especulación fue desmentida. Sus cifras en Instagram y Twitter han permanecido estables en 110 millones y 7.3 millones de seguidores, respectivamente, desde al menos agosto. Este rumor generó un debate sobre la relevancia de la orientación sexual de un artista en relación con el interés del público en su obra.

Pocas horas después de que la noticia se hiciera pública, Eilish respondió a través de una publicación en Instagram, comentando:

Aprecio a Variety por el premio y por sacarme del armario en una alfombra roja a las 11 a.m., en lugar de abordar cualquier otro tema realmente relevante. Me atraen tanto los chicos como las chicas. Por favor, déjenme en paz. Literalmente, ¿a quién le importa? Escuchen ‘what was i made for’.