Billboard clasifica las mejores canciones pop de todos los tiempos

LOS ÁNGELES.-Billboard, la renombrada autoridad en listas de música, reveló recientemente su lista de las mejores canciones pop de todos los tiempos, abarcando diversas épocas y géneros.

Estos clásicos atemporales no solo han definido generaciones, sino que han dejado una huella imborrable en el mundo de la música.

Aquí tienes un vistazo a las 20 mejores canciones pop que han conquistado los corazones de los amantes de la música en todo el mundo:

Whitney Houston — "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)"

El efervescente éxito de Whitney Houston sigue siendo un himno de alegría y amor.

 

ABBA — "Dancing Queen"

El icónico "Dancing Queen" de ABBA es una obra maestra del disco que ha seguido siendo un favorito en la pista de baile.

 

The Temptations — "My Girl"

"My Girl" de The Temptations ha resistido la prueba del tiempo como una declaración de cariño llena de alma.

 

Backstreet Boys — "I Want It That Way"

Este clásico de la boy band de los Backstreet Boys es un símbolo duradero de la época dorada de la música pop.

 

Kelly Clarkson — "Since U Been Gone"

El himno empoderador de Kelly Clarkson sigue resonando en aquellos que han superado relaciones pasadas.

 

Madonna — "Like A Prayer"

El provocador "Like A Prayer" de Madonna desafió las normas sociales y dejó una huella imborrable en la cultura pop.

 

Michael Jackson — "Billie Jean"

"Billie Jean" de Michael Jackson sigue siendo un ritmo incomparable que continúa cautivando a las audiencias.

 

Carly Rae Jepsen — "Call Me Maybe"

El contagioso éxito de Carly Rae Jepsen es una sensación de la música pop moderna que arrasó en todo el mundo.

 

2Pac feat. Dr. Dre — "California Love"

"California Love" de 2Pac y Dr. Dre es un clásico del rap con un inolvidable ambiente de la Costa Oeste.

 

The Beatles — "I Want to Hold Your Hand"

La canción clásica de The Beatles captura la esencia del amor juvenil y la primera Beatlemanía.

 

Prince and the Revolution — "Kiss"

"Kiss" de Prince es una joya funky y coqueta del genio musical.

 

Britney Spears — "...Baby One More Time"

El sencillo debut de Britney Spears marcó el surgimiento de una princesa del pop y sigue siendo querido por los fanáticos.

 

Nicki Minaj — "Super Bass"

"Super Bass" de Nicki Minaj es una fusión de rap y pop que se ha convertido en un clásico moderno del hip-hop.

 

OutKast — "Hey Ya!"

"Hey Ya!" de OutKast es una canción optimista que mezcla géneros y que es imposible no bailar.

 

Mariah Carey — "Fantasy"

"Fantasy" de Mariah Carey es una obra maestra de pop y R&B que muestra su destreza vocal.

 

Earth, Wind & Fire — "September"

"September" de Earth, Wind & Fire es una fusión de funk y disco que siempre consigue poner a la gente en movimiento.

 

Fleetwood Mac — "Dreams"

"Dreams" de Fleetwood Mac es una balada atemporal de rock-pop que es tan relevante hoy como en la década de 1970.

 

Beyoncé feat. Jay-Z — "Crazy in Love"

"Crazy in Love" de Beyoncé es un clásico pop moderno que irradia poder y pasión.

 

The Ronettes — "Be My Baby"

"Be My Baby" de The Ronettes es una dulce canción de amor doo-wop que sigue conmoviendo los corazones.

 

TLC — "No Scrubs"

"No Scrubs" de TLC es un himno feminista que sigue empoderando a las mujeres para establecer altos estándares.

 

Estas canciones pop, con sus melodías perdurables y letras profundas, nos recuerdan la atemporalidad de la música y su capacidad para conectar a las personas a través de las generaciones.

Su influencia en el mundo de la música es innegable y continúan llevando alegría a oyentes de todo el mundo.