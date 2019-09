Biby Gaytán hace pausas en su carrera, ¿por qué tiene muchos hijos?

"¡Es que tengo muchos hijos!", dijo bromeando Biby Gaytán cuando le preguntaron por qué hace pausas tan largas entre proyecto y proyecto.



La actriz es la protagonista del musical "Chicago", en el que comparte créditos con Michelle Rodríguez, María León, Pedro Moreno y Alma Cero, y regresó a los escenarios teatrales luego de 15 años sin pisar uno, la última vez fue en "Amor sin barreras" en el 2004.

Este miércoles, en el Teatro Telcel se formó una larga fila para comprar boletos y que estos fueran firmados por parte del elenco. Muchos de ellos, llevaron discos de Biby.

"No tengo con qué pagar ni tendré nunca con qué pagar el cariño de la gente, no tiene precio", señaló.

La extimbiriche también fue cuestionada sobre sus excompañeros de esta emblemática agrupación, y comentó que algunas veces tiene comunicación con Paulina o con Thalía.

"De repente (tenemos comunicación), no siempre se tiene esa oportunidad, pero a cualquiera de ellos que me encontrara me daría un gustazo. Yo a Paulina la adoro, así pase mucho tiempo sin verla es una muy querida amiga".

Será el próximo 16 de octubre que el musical se estrene en el mismo teatro.