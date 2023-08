Beyoncé habría terminado de filmar los anticipados visuales de 'Renaissance'

ESTADOS UNIDOS.- Junto con el lanzamiento de su más reciente proyecto musical 'Renaissance', Beyoncé anticipó que vendría consigo una serie de videos conceptuales inspirados en las canciones de dicho álbum; sin embargo, no confirmó una fecha en específico y hasta el momento no han sido lanzados al público.

No fue hasta este jueves que el medio estadounidense Above The Line reveló nuevos detalles sobre el anticipado proyecto visual de la intérprete de "Sweet Dreams", afirmando que el álbum visual ya habría terminado su producción.

Entre otras cosas, también informó que la grabación del largometraje fue realizado en secreto y bajo la dirección artista británica Nadia Lee Cohen, quien ha trabajado anteriormente con Katy Perry, Tyler the Creator y Kali Uchis, así como con las marcas de Adidas, Balenciaga y Gucci.

Del mismo modo, las fuentes de Above The Line describieron a los visuales como una película artística, en la misma línea que sus pasados proyectos 'Lemonade' y 'Black is King', pero mucho más "extraño" que estos.

Es un álbum visual, pero es como una película de arte, y también he oído que es mejor que Black Is King", añadieron.

No obstante, el proyecto se encuentra en un limbo, pues todavía no llegan a un acuerdo con algún estudio que pueda distribuirlo en las salas de cine o plataformas de streaming que puedan difundirlo bajo su sello comercial.

A raíz de esto, el largometraje aún no tiene una fecha de estreno, pero los fans de Beyoncé aún siguen pidiendo por los visuales tanto en redes sociales como en su exitoso 'Renaissance World Tour'.