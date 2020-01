Beto Cuevas habla sobre la relación que tiene con Celia Lora

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunas semanas atrás se desató un rumor que señalaba que Beto Cuevas y Celia Lora mantenían una relación. Todo comenzó cuando la hija de Alex Lora afirmara que el músico le parecía muy atractivo, además de que posaron juntos y tuvieron un encuentro en “La Academia”.

Cabe señalar que el músico actualmente está laborando en el proyecto de Azteca como mentor de los participantes de “La Academia”, por lo que hace unos días tuvo una colaboración musical con el rockero y padre de la Playmate.

Por si fuera poco, Celia ha sido gran admiradora del cantante, pues asegura que su padre le ponía la música de ‘La Ley’ cuando era niña, e incluso ella desde hace años llegó a conocer a Beto Cuevas al ser entrañable amigo del rockero.

Sin embargo, Beto Cuevas reveló ante las cámaras de TV Azteca que no mantiene ni ha mantenido relación romántica con la mexicana. Aunque confiesa que es una buena amiga.

Confesó que se encuentra completamente soltero desde hace 14 años, y no ha tenido la oportunidad de buscar el amor con alguna mujer. No obstante no está cerrado a la posibilidad de tener una nueva relación pronto.