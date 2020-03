Beso entre Rey y Ben Solo no estaba planeado

ESTADOS UNIDOS.- Si hay una escena que fue muy comentada en la cinta de ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’, sin duda fue el controvertido beso entre Rey y, el ex líder de la Primera Orden, Ben Solo.

Ahora, una vez más, el tema ha sido retomado, pues durante una entrevista con The Huffington Post, se le preguntó a la editora de fotografía, Maryann Brandon, sobre el proceso de pensamiento específico detrás del beso divisivo y, curiosamente, resulta que en realidad no era lo que el estudio había planeado desde el principio de desarrollo.

‘La película nos dirá si deberían besarse o no. Cuando lleguemos al final de nuestro proceso, sabremos si debería suceder”. Y sentí que debería, y [el director J.J. Abrams] estuvo de acuerdo conmigo, y otras personas que vieron la película estuvieron de acuerdo. Sé que no es para todos. Sé que habrá personas que desearían no haberlo hecho, pero esta es una película que nunca iba a complacer a todos, y creo que las críticas reflejan eso. Las cosas que ciertas personas aman, otras odian. Y ese es el fenómeno de "Star Wars", mencionó.

Según señala We Got This Covered, uno de los principales problemas del capítulo final de Disney de la saga Skywalker, ha sido una narración ligeramente desigual y un calendario de producción demasiado apresurado, que ha resultado en inconsistencias tonales y de la historia. Dicho esto, es muy interesante echar un vistazo detrás de la cortina y escuchar los procesos de pensamiento detrás de las intenciones de los cineastas.

Además, cuando se le preguntó a Brandon sobre la decisión de que Ben Solo muriera al final de la película, como su abuelo Darth Vader, ella estuvo a la altura de la conclusión del gran mal anterior.

“Obtuvo su redención, creo, de una manera encantadora. Y justo después de que él desaparece, [su madre] Leia desaparece. Me gustaría pensar que están juntos”, señaló.