Benny Ibarra tiene una doble vida feliz

CIUDAD DE MÉXICO.- Benny Ibarra balancea su vida como actor y cantante, siempre en la búsqueda de mantener satisfecho a sus seguidores, más de una vez ha tenido que bajar del escenario de un teatro para posteriormente tocar sus melodías frente a un público completamente diferente.



"Siempre espero salir al escenario para saber quién es el que vendrá a verme, eso es lo que más me intriga. Yo sé que los verdaderos fans van a estar ahí, pero aún me sorprende cuando la gente viene a verme.



"Sé la competencia que hay allá afuera, pero me apego a mi plan de cantar de la mejor manera posible y motivar a la gente que me viene a ver para que repita la experiencia de estar conmigo", dijo Benny.



El cantante asegura que además de los rostros conocidos entre la audiencia, nunca falta aquel que después de verlo actuar en escena, se traslada al recinto donde cantará por la noche, lo que le ha producido que su lado más perfeccionista salga a relucir, provocándole ciertas dudas, pero cuando se presenta frente a los fans pierde la noción del tiempo y el miedo.



"Trato de no ponerme nervioso, cada espacio tiene su momento y hay que darle su respeto. Ya actué y ahora es momento de cantar, me intriga mucho saber que puede haber gente que vaya a ambos espectáculos, pero siempre intento conectar con los fanáticos emocionalmente, hacerlos parte de la experiencia", mencionó Ibarra.



Aunque alternar como productor, cantante, actor y compositor, ha llevado a Benny a tener momentos estresantes, considera que la carrera que escogió siempre lo ha conducido a resultados increíbles.



"Tengo una vida muy emocionante y al mismo tiempo me he metido en líos, pero cuando los resuelvo me pone muy feliz. Procuro pasarla muy bien y así he sido toda mi vida", señaló.

Ibarra se presentará en el Foro 1 Total Play el próximo 6 de noviembre.