Ben Affleck revela que le dijo JLo en los Grammys; la imagen hecha meme

Finalmente, Ben Affleck puso fin a los rumores y cuestionamientos que surgieron sobre su popular meme durante la entrega de los Premios Grammy 2023. El actor se refirió a las fotos de la ceremonia de afamada en las que se le ve algo agotado.

Además, reveló qué fue lo que Jennifer Lopez le dijo durante la gala, debido a que también se viralizó un video donde aparece susurrándole algo a la cantante y actriz y esta parece molestarse bastante.

Durante la charla que sostuvo con The Hollywood Reporter, Ben descartó haber estado “aburrido” durante la ceremonia negó categóricamente haber estado borracho, algo que confiesa que le sorprendió al leerlo.

La pasé muy bien en los Grammy. Mi esposa iba y pensé, ‘bueno, habrá música en vivo. Puede que sea divertido’”, explicó sobre su actitud en el evento.

Sin embargo, el artista confesó que su ansiedad aumentó cuando el animador y las cámaras comenzaron a enfocarse en él. “Pensé, ‘Oh Dios, nos van a poner en esta toma’, pero no sabía que estaban grabando”, detalló sobre el momento viral.

Es aquí donde surge el momento de las controversiales imágenes. “Me acerqué a ella y le dije, ‘tan pronto como nos graben, me voy a mover y dejaré que te sientes con Trevor’. Y ella me respondió: ‘más te vale que no te vayas’”, contó Ben.

“Es un evento del trabajo de tu esposa. He ido a eventos en los que he estado enojado. He ido y he estado aburrido. O a los que he estado borracho, muchas veces. Y nadie nunca dijo nada”, agregó el intérprete sobre los comentarios que recibió su acción.

El actor ha permanecido sobrio desde hace unos años, después de pasar por difíciles momentos en su vida y carrera. Sin embargo, actualmente se le ve bastante bien junto a Jennifer Lopez.