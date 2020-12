Belinda y Christian Nodal son "La Pareja del Año” según People en Español

CIUDAD DE MÉXICO.- Si hubo una pareja de la que se habló hasta el cansancio en 2020, fueron Christian Nodal y Belinda.

Desde que ambos fueron captados besándose, y posteriormente confirmaran su noviazgo, han estado en boca de todos sus fans y provocado varias reacciones en redes sociales, desde aquellos que los apoyan hasta quienes los critican.

Por esa razón, la revista People en Español decidió nombrar a la intérprete de “Bella Traición” y el cantante de “No te contaron mal” como la Pareja del Año.

En la portada del número de diciembre/enero de dicha publicación, Belinda y Christian posan felices en una sesión de fotos, y además compartieron detalles de su historia de amor.

Ambos se conocieron en 20019 cuando coincidieron en la entrega de Premios de la Radio en Texas. En aquel entonces, Belinda sacó a Christian a bailar el tema “Amor a primera vista”, que grabó en dueto con Los Ángeles Azules.

Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima”, contó Christian, quien detalló que, en aquel entonces, aún era novio de María Fernanda Guzmán.

“Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en ‘La Voz’ (México) nos reencontramos. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, continuó.

Belinda también charló sobre su amor por Christian, el cual fue muy criticado, ya que ella es 10 años mayor que el sonorense.

“Había mucho amor desde ahí, desde el principio de 'La Voz'. Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”, expresó.

Y como pocas veces lo ha hecho, Belinda admitió que solía ser muy cerrada en cuanto a sus sentimientos, hasta que Christian llegó a su vida.

“Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, compartió.

A partir de su participación en “La Voz México”, se les ha visto compartir varios momentos juntos, como el cumpleaños de doña Cristy Nodal (madre de Christian), la convivencia con el hermano de Belinda, e incluso llegar a hacerse tatuajes del otro.