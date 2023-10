Belinda se declara team Shakira y revela detalles de su nueva música

Ciudad de México.- Belinda se encuentra en plena promoción de la cinta “Trolls 3: Se armó la banda”, luego de que en agosto pasado confirmara su regreso a una disquera multinacional con Warner Music, escenario que tiene a los fans de la intérprete en espera de una nueva producción discográfica.

En este sentido, la cantante española aplaudió que mujeres como Shakira creen himnos de empoderamiento femenino, tal como la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, donde la colombiana fue explícita sobre los motivos de su separación con Gerard Piqué, a través de un juego de palabras, donde además de nombrarlo a él también menciona a su actual pareja, Clara Chía.

Me encanta Shakira, amo las mujeres, a todas las mujeres de la industria, las apoyo incondicionalmente, me encanta que la mujer haya llegado hasta donde está el día de hoy y eso me hace sentir tan orgullosa que por fin se nos está dando un poquito el lugar que nos merecemos y muchas gracias por el apoyo siempre”