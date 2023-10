Belinda reacciona a la nueva canción dónde Bad Bunny la menciona

Ciudad de México.- Bad Bunny sigue provocando un sinfín de reacciones tras el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, y una de esas personas es Belinda, quien es mencionada por el puertorriqueño en dos de sus temas.

A través de sus historias de Instagram, la cantante y actriz compartió el video que hace referencia al momento que inspiró al reguetonero para incluirla como referencia en el sencillo “VOU 787”.

El icónico instante de la cantante pertenece a la entrevista en la que habla acerca de Daniela Luján, actriz que la reemplazó en la telenovela Cómplices al rescate, en donde interpretaba a las gemelas Mariana y Silvana.

Yo no la veo como competencia. Es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda... es actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda. Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”