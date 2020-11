Belinda luce como "payasa" en este Halloween

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda no deja de aparecer en los titulares en redes sociales y es que últimamente siempre sorprende a sus seguidores sobre todo con los 'looks' que suele utilizar y como parte de la celebración de Halloween, la cantante no quiso quedarse atrás y publicó el disfraz que utilizó en esta ocasión.

A través de su cuenta de Instagram la interprete de "Egoista" compartió algunos videos de su disfraz y es que en esta ocasión tomó el papel del famoso "Payaso Eso", en las imágenes podemos ver a la novia de Christian Nodal con un atuendo blanco muy al estilo de este personaje, luciendo su cabello naranja y algunos accesorios de este mismo color.

Al parecer la artista festejará este día de una manera muy tenebrosa, pero muchos de sus seguidores ya se encuentran en la espera de ver si comparte el disfraz de Christian Nodal, con quien desde hace unos meses comparte una relación, la cual ha recibido algunas críticas por distintos medios de comunicación.

Y es que hace unos días surgió el rumor según el programa Chisme No Like de que el cantante sonorense, podría darle el anillo a Belinda en noviembre, Nodal decidió este mes porque justo hace un año la cantante se acercó a él para invitarlo a bailar durante una presentación que tuvo con Los Ángeles Azules.

La relación la hicieron publica ambos por medio de sus redes sociales, algo que sorprendió a muchos de sus seguidores por los años de diferencia que tiene la pareja.