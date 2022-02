¿Belinda lanzará nuevo sencillo musical dedicado a Christian Nodal?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que se dio a conocer el rompimiento entre Christian Nodal y Belinda se ha desatado un sin fin de teorías de cuales pudieron haber sido las razones de su separación.

Se llegó a rumorar que la “ojiverde”le pidió al cantante sonorense alrededor de 4 millones de dolares, mientras que otros señalaron que “Beli” fue supuestamente víctima de una “infidelidad”, pero hasta el momento ninguno de los dos ha dado sus razones públicamente.

A una semana del rompimiento Christian Nodal laznó su tema musical “Ya no somos ni seremos”, que aunque muchos usuarios pensaba que era dedicada para Belinda, hay otros que aseguran que es para María Fernanda Guzmán.

Por su parte Belinda no se quedó “callada” y también publicó en su cuenta de YouTube, una canción estilo urbano llamada “Mentiras”, en el que la letra estaba tan fuerte que muchos llegaron a decir que se veía un poco “ardida”.

Fue por medio de TikTok que se encuentra circulando un video en el que se puede ver a Belinda, a lado de otra mujer que toca la guitarra, mientras que ella interpreta una canción de desamor.

Hay que destacar que el video no es actual, debido a que tiene algunos años que salió a la luz, pero son sus fanáticos quienes están manifestando que haga oficial este tema, sobre todo ahora con su ruptura amorosa.

“Me persigue a donde voy cada recuerdo, si pudiera regresar atrás el tiempo, no sentir esta ansiedad de no saber de ti, y me arrepiento cuando pienso que en un segundo todo lo perdí, cuánto lo siento no te miento que a tu lado siempre fui feliz y no me odies te lo ruego, si aún sientes algo de amor por mi y es tan interno tu silencio que ahora soy yo la que llora por tí” es una parte de la canción.

¿Cuándo podría salir a la luz la canción?

El tema se llama “Bajo la lluvia”, al parecer fue publicado en el 2019, pero no se ha confirmado, sin embargo los seguidores de Beli le han “suplicado”, que esta canción de romance, compuesta por ella misma, la haga pública en sus redes sociales.

La intérprete de “Ángel” no ha dado a conocer detalles de este tema musical, y aunque la canción fue escrita hace muchos años incluso antes de que “Beli” conociera a Nodal, muchos han pensado que es “ideal” para el rompimiento.