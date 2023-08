Beatriz Adriana asegura que Marco Antonio Solís le robó su patrimonio

Ciudad de México.- Beatriz Adriana Flores de Saracho, más conocida por su nombre artístico Beatriz Adriana, se pronunció en contra de Marco Antonio Solís, asegurando la despojó de todo su patrimonio.

Debido a que la cantante está próxima a lanzar un libro autobiográfico, decidió emplear su cuenta de Facebook para enviar un contundente mensaje contra su expareja y padre de su hija Beatriz Solís.

Yo trabajé toda mi vida y gracias a Dios tenía mucha fama y mi capital económico era muy grande y yo ya producía mis películas con unos empresarios y amigos (…) yo no sabía quién era Marco Antonio Solís y mucho menos quienes eran Los Bukis y acepté contratarlo y Marco no tenía ni carro y le creí que era un hombre de Dios y sin conocerlo me pidió que me casara con él y yo le creí que era un hombre de Dios y me casé”.