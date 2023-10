Barry Keoghan compartió detalles de su audición para The Batman

TIJUANA.- Durante una entrevista con GQ en octubre del año pasado, el actor Barry Keoghan compartió cómo fue que obtuvo el papel de The Joker en The Batman, dirigida por Matt Reeves.

Keoghan compartió que audicionó para el papel de ´El Acertijo´ enviándole a Matt Reeves un video no solicitado de el interpretando al personaje. En lugar de ese papel, que fue interpretado por Paul Dano, se le dio el papel de The Joker.

Ahora, en una entrevista con Esquire, el actor compartió más detalles sobre su audición.

Now watch @BarryKeoghan's audition for Matt Reeves' The Batman. This one got him the role of Joker. pic.twitter.com/vOPsKRdoid— British GQ (@BritishGQ) October 3, 2022

El actor explicó que canalizó a su Stanley Kubrick interno e hizo referencia a ´La naranja mecánica´ al usar tirantes, sombrero y caminar con un bastón.

Lo inventé. Quería que fuera Kubrick: simétrico, la X en la parte de atrás, el marco de la puerta cuadrado, todo cuadrado, solo quería que tuviera swag. Encantador y con swag.´

Cuatro meses después de mandar el video, el actor recibió una llamada de el productor de la película Dylan Clark, quien le dijo que ´The Batman´ quería que interpretara a The Joker, pero que no le podía decir a nadie.

Keoghan ha descrito que su interpretación como The Joker fuera encantadora y dolorosa, explicando que quizo ponerle un toque humano al personaje, ya que todo lo que representa es una fachada y quiere que la gente conecte con él.

A pesar de que ya se anunció que habrá una secuela de The Batman, la participación de Barry aún no está confirmada.