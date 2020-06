Barbra Streisand ayuda a hija George Floyd para que sea accionista de Disney

Barbra Streisand tuvo un hermoso gesto con Gianna Floyd , la hija de 6 años de George Floyd. Ahora la pequeña es ahora es accionista de Disney.

La niña pequeña agradeció a la cantante por su detalle donde muestra la carta y el certificado que recibió por correo.

Streisand, de 78 años, también envió a Gianna dos de sus álbumes de estudio, My Name Is Barbra y Color Me Barbra .

"Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti", decía la publicación de Gianna, junto a una foto de ella sonriendo con su certificado.

Si bien la Compañía Walt Disney ya no ofrece descuentos a los accionistas en sus parques temáticos, la marca si tiene un buen retorno de las inversiones.

En un informe reciente de CNBC , calcularon que una inversión de $ 1,000 en Disney hace 10 años valdría más de $ 4,600 a partir de febrero de 2020 para un rendimiento total de alrededor del 370 por ciento.

Los otros gestos de apoyo que ha recibido Gianna

La semana pasada, Gianna se enteró de que le concedieron una beca completa para la Universidad del Sur de Texas en Houston si decidiera asistir.

Además de la beca, TSU anunció el martes que habían emitido una resolución para la familia de Floyd, que conmemoraba su "excepcional vida de dedicación".

A principios de este mes, Kanye West creó un plan de ahorros universitarios 529 para cubrir completamente la matrícula de Gianna .



Un representante de West confirmó a PEOPLE que también donó $ 2 millones en contribuciones totales para apoyar a las familias y las defensas legales de Ahmaud Arbery y Breonna Taylor.