Bárbara de Regil, empoderada y quiere un Oscar

Bárbara de Regil está 'casi' en la cima de sus sueños, casi porque a pregunta expresa reveló que, aunque está satisfecha con el éxito que tiene en su vida, aún faltan muchas cosas por alcanzar, como ser mamá por segunda ocasión y, algún día, ganarse un Oscar.

La protagonista de las serie "Rosario Tijeras" es una de las influencer de mayor fuerza en México. 7 millones de personas en Instagram confirman su posicionamiento, ya sea por sus rutinas de ejercicios, sus consejos de superación personal y hasta por sus recetas, aunque sean la polémica razón de muchas críticas. Bárbara de Regil abrió un espacio en su agenda para platicar con nosotros y dijo que, en los años que lleva de carrera, su personaje como "Rosario" es, definitivamente, el parteaguas en su trayectoria artística. La serie "Rosario Tijeras" va en su tercera temporada.

"Yo creo que 'Rosario Tijeras' fue lo que me impulsó lo que quiero ser, lo que quería ser. Siento que fue 'Rosario' la que me ayudó a llegar al corazón de la gente, le metí mucho amor a mi personaje y sí, creo que sí pegó bastante padre", contó la nouvelle empresaria, quien acaba de lanzar a la venta su primer proteína vegana, la cual, ya está agotada. Leer también: Bárbara de Regil, en increíbles fotos de ayer y hoy.

La actriz nació el 5 de junio de 1986 en la Ciudad de México y fue a los 23 años cuando tuvo su primera oportunidad en la televisión, en el canal de videos Telehit. Dos años después, De Regil actuó en el melodrama "Bajo el alma", en TV Azteca, en su primer protagónico.

Prima del famoso conductor de televisión Marco Antonio Regil, Bárbara se convirtió en mamá a los 16 años de Mar Alexa, una jovencita que sigue los pasos de la actriz como promotora de la cultura fitness y cuyo impacto social crece a pasos agigantados.

"Desde chiquita era campeona de natación, mi mamá me metió desde muy chavita, eso lo traigo desde niña, gracias a Dios", contó la actriz sobre cuándo le nació la inquietud por el ejercicio de alto rendimiento. "También desde chiquita la metí (su hija) a la gimnasia. Es algo que traigo como una disciplina de siempre, lo hice un hábito. Es parte de mi vida, me hace muy feliz hacer ejercicio", aseguró.

-¿Qué momento fue el parteaguas en tu vida que te impulsó a convertirte lo que ahora eres? Ernest Hemingway dijo que "todos estamos rotos, así es como entra la luz". A tí, qué momentos te transformaron en lo que hoy eres. ¿Qué pasó en tu vida?

"He tenido muchos malos momentos en mi vida que me han hecho crecer cada día más, pero fuera de tener momentos malos en mi vida, todos los días decido crecer un poco más, todos los días decido tener otra semilla buena en mi corazón y en mi cabeza. Todos los días me sorprendo de algo nuevo. O sea, me doy la oportunidad de ser mejor ser humano", respondió. Leer también: Bárbara de Regil se burla de su propio video viral de clase fitness

La vida de Bárbara de Regil se ve matizada con una gran popularidad en redes sociales, pero no todo ha sido tan colorido como ahora. Desde pequeña vivió la separación de sus papás y y el abandono del papá de Mar y, actualmente, se ha topado con decenas de críticas y memes en su contra cuestionando su conocimiento en nutrición y preparación deportiva. Ante esta situación, la actriz está consciente de que no puede caerle bien a todo el mundo.

"Es una balanza, no le puedo caer bien a todo el mundo y también creo que justo, la gente da lo que es. Y en esta ocasión las personas que han tenido malos comentarios... cada quién tiene su punto de vista", dijo Bárbara de Regil.

Uno de los momentos más críticos en su vida ocurrió recientemente, cuando al dar una receta de galletas libres de carbohidratos, mencionó que al plátano como uno de los ingredientes, lo que acabó por colocarla como tendencia y cientos de burlas debido a que la fruta tiene carbohidratos.

"Yo analicé mi error y dije, 'pues sí, tuve un error, no aclaré que le puse carbohidrato de plátano' pero ya me parece que la gente que ataca está dando lo que es y está dando el odio que vive. Ahí es cuando digo 'pobre gente', si así me juzgan a mí por un error dando una receta, como han de juzgar a quien vive en su casa ¡seguro a palos!", contestó la actriz. "La gente qué estresada, me queda claro que también es la época, estamos encerrados".

-¿Qué sigue en tu vida?

"Creo que me hacen falta muchas cosas, mucho por vivir, por hacer, pero me gustaría ganarme un Oscar (risas)", finalizó.