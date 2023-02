Bárbara de Regil confirma no llevarse bien con Eva Cedeño en grabaciones de Cabo

Ciudad de México.- Tremendo escándalo se armó en las grabaciones de la serie Cabo, protagonizada por Bárbara Regil luego que se filtrara, hubo una polémica en el elenco.

La actriz fue interceptada en el aeropuerto, donde sostuvo una entrevista y reveló que efectivamente tuvo diferencias con sus colegas.

Mientras los periodistas lanzaban las primeras preguntas sobre sus diferencias con la actriz que da vida a Isabela Escalante en el mencionado proyecto, Bárbara confesó: “Mejor me quedo callada porque si dijera aquí lo que pienso, se hace un show”.

Acto seguido, la artista recalcó: “Yo creo que a veces no te llevas bien con personas porque no son iguales. Yo no tengo envidia ni celos a nadie, yo admiro a las que están más arriba que yo, las admiro y quiero llegar ahí…”.

Para concluir el tema, De Regil agregó: “A mí me pasa esto, yo soy muy distinta, soy muy sana…Somos distintas, o sea, yo no hago cosas… y ella no hace cosas que yo hago”.