'Bangerz' de Miley Cyrus cumple 10 años: ¿Adelantado a su tiempo?

Hace 10 años, Miley Cyrus hizo temblar la industria musical con su exitoso pero polémico cuarto álbum de estudio, 'Bangerz', con el cual intentó desprenderse de la dulce imagen de "Hannah Montana" por medio de letras viciosas, conceptos provocativos y presentaciones que mostraban un lado más desenfrenado de la ex actriz de Disney Channel.

Pese a que las críticas hacia el comportamiento de Cyrus empezaron desde mucho antes de 2013, estas no llegarían a ser un tema de discusión pública hasta el lanzamiento del sencillo líder del disco, "We Can't Stop", un himno de fiesta que celebra la juventud e incluso juega con la idea de consumir marihuana.

 

Evidentemente, la canción no fue del agrado de los sectores más conservadores de Estados Unidos y de las personas más apegadas con su imagen de "chica Disney", pero esto no evitó que la canción se convirtiera en su más grande éxito hasta el momento, después de "Party in the U.S.A.", alcanzando el segundo puesto en el Billboard Hot 100.

Las críticas en contra de "We Can't Stop" aumentaron aún más con la llegada de los MTV Video Music Awards 2013, cuando la cantante de entonces 21 años decidió salir al escenario con un vestuario bastante ajustado y bailar de manera provocativa con el cantante Robin Thicke.

 

No fue hasta el lanzamiento del segundo sencillo, "Wrecking Ball", que las personas pensaron que la situación se había calmado, pues la pista era una enérgetica balada que trataba de una ruptura amorosa y demostraba la sorprendente capacidad vocal de Miley.

Sin embargo, dicha canción generaría mucha más polémica que "We Can't Stop" gracias a su video musical, en el que la cantante aparece desnuda mientras se balancea en una "bola de demolición". A pesar de que muchos consideron tal momento como algo fortuito, Miley explicó que era una metáfora sobre la vulnerabilidad expresada en las letras de la pista.

 

Tras el innegable éxito de sus primeros dos adelantos, 'Bangerz' salió al mercado internacional el 30 de septiembre de 2013 y prontó se convirtió en el disco más exitoso de su carrera, no solo en ventas sino también críticas, pues alabaron su producción y la fusión de géneros como el pop, R&B, hip-hop e incluso country.

Los temas del álbum son del mismo modo bastante variados, pues no solo contiene canciones de fiesta como "SMS" con Britney Spears o "Love Money Party", sino también letras reflexivas en "Maybe You're Right", "Drive" y "Someone Else", en las que lidia con las secuelas de una relación fallida.

En el marco de su décimo aniversario, Miley Cyrus decidió publicar su más reciente sencillo "Used To Be Young", una pista bastante vulnerable, en la que defiende su pasado y arremete contra todas aquellas personas que la tacharon como una "salvaje" por sus comportamientos de adolescente en crecimiento.