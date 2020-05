Este año eran decenas de proyectos en televisión, que tras la pandemia provocada por el coronavirus han tenido que parar, uno de ellos era "Asesino del olvido" en el que Damián Alcázar se convertiría en un adulto mayor con Alzheimer.

Esta serie producida por Viacom International Studios (VIS) es una adaptación de la serie turca "Persona" que además de contar con la participación de Alcázar, también están actores como Paulina Gaitán, Dolores Heredia y Ari Brickman.

Es Brickman quien en entrevista con EL UNIVERSAL confesó que la contingencia sanitaria hizo que pararan su filmación, a sólo unos días de que la producción concluyera.

"Son cosas que uno imagina que nunca pasará o que no viviremos (la contingencia), pero a todos nos ha pegado, en mi caso estábamos con 'Asesino del olvido' desde febrero cuando aquí en México todo estaba tranquilo aunque en otras partes del mundo ya habían contingencia, pensamos que podríamos terminar de filmar pero no terminamos", confesó Ari.

A lo largo de diez episodios, este thriller policial narra la historia de Pascual (Alcázar), un hombre a quien le diagnosticaron principios de Alzheimer y antes de perder la memoria, decide buscar justicia por un crimen ocurrido en el pasado. En su camino se cruzará con Jimena, una investigadora que está detrás de las pistas de unas muertes misteriosas.

"Es una historia muy padre, bonita, acerca del arrepentimiento y la redención, no sólo para el protagonista, sino también para todos aquellos que estas a su alrededor o con quienes termina encontrándose en su camino", dijo.

El actor contó que la producción que se filmó en diversas locaciones de México tenía programado que llegara a su fin en abril, pero las medidas de seguridad que tomó el gobierno para evitar el esparcimiento del virus, hicieron que pararan un mes antes y con ello el futuro de la serie ha quedado un poco en el aire.

Acerca de su personaje, Ari reveló que él dará vida a Olmo, un ser que aparentemente quiere ayudar a Pascual, aunque en el fondo tiene una doble intención. Para el actor, su papel es la muestra clara de la decadencia y miseria de algunos mexicanos.

"Él aparentemente es un tipo amable, simpático y exitoso que tiene una doble intención, al inicio crees que es un ser caritativo pero a través de la serie te vas dando cuenta que está en el meollo de la corrupción y la podredumbre humana, es una parte de México que no nos gusta y que desearíamos erradicar", explicó.

A la par de este proyecto, Ari estrenará -hasta el momento- en diciembre "Todo lo invisible", película que coescribió con Mariana Chenillo, quien es la directora del proyecto que reciente terminaron de postproducir hace cuatro días, en media del aislamiento social.

"La filmamos el años pasado y justo hace más de un mes comenzamos con la postproducción y al inicio estábamos preocupados porque no la terminaríamos pero pudimos hacerlo a la distancia y esperemos que si todo se restablece pronto, podamos estrenar como teníamos planeado", acotó.

Esta película es protagonizada por Bárbara Mori y José María de Tavira y contará con la distribución de Cinepolis, razón por la cual espera Brickman que puedan estrenar en diciembre.