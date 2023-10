Bad Bunny en Saturday Night Live

Tijuana BC.- Quizá en una de sus participaciones más relevantes, serias, sin portarse sangrón o apático, Bad Bunny hizo su debut como presentador en el programa “Saturday Night Live” que transmite la cadena NBC.

El pasado sábado, la intriga se despejó en el opening del espacio televisivo, donde el puertorriqueño tuvo como invitado a Pedro Pascal, pero además se vistió de mujer y hasta bromeó al decir que estaba en “Sábado Gigante”.

Fueron varias las luminarias que se sumaron a este épico momento para el llamado, Conejo Malo, donde hasta recordó el momento penoso que vivió en el 2023 dentro de los Grammy.

El show estadounidense que goza de gran popularidad por tener invitados internacionales con quienes logra realizar escenas poco comunes, en este caso a Bad Bunny vestido de monja, también tuvo invitados especiales.

Estoy muy emocionado de estar aquí en Sábado Gigante. Lo siento, eso no. La gente se pregunta si puedo hacer este show porque el inglés no es mi primera lengua. No sé si ellos los sepan, pero yo hago lo que quiero hacer”