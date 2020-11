BTS lanza su quinto álbum de esto: 'BE'

COREA DEL SUR.- BTS está de regreso con nueva música, se trata de su quinto álbum de estudio titulado ‘BE’.

La banda de chicos más popular del k-pop, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, dio a conocer el lanzamiento de su nueva producción la noche del pasado jueves mediante redes sociales, en donde claro, muchos de sus fanáticos estaban ya a la espera de tenerlo.

BTS también lanzó un nuevo video musical titulado ''Life Goes On'', el cual trata de un mensaje importante que han dejado los últimos meses en cuanto a la vivencia de la pandemia por Covid-19.

El nuevo álbum llega varios meses después del lanzamiento de su álbum Map of the Soul: 7 - The Journey, que lanzaron en julio.

BE presenta el último sencillo de BTS, "Dynamite", que rompió el récord de debut de 24 horas de un video musical en YouTube.

Recientemente se anunció que la banda participará en la alineación repleta de estrellas para el especial de Disney Holiday Singalong que se transmitirá por ABC el 30 de noviembre.