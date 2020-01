BTS actuará en los Grammy y se sentarán junto a Ellen DeGeneres

LOS ÁNGELES.-Esta vez será la primera en la que BTS actúe en los premios Grammy. La banda hará un performance especial durante la gala.

BTS se unirá a una serie de otros artistas importantes que se presentarán en los premios de este año, incluidos Aerosmith, Camila Cabello, Jonas Brothers, Billie Eilish, John Legend y Demi Lovato, entre otros.

¿Estamos de acuerdo en que nuestros chicos en cuello tortuga son el mejor concepto?



Lamentamos no poner suficiente atención a tus palabras, Namjoon. #ARMY no puede evitar distraerse con tanta belleza ✊





El mundialmente famosos grupo de K-Pop se sentará al lado de la reconocida conductora de televisión Ellen DeGeneres.

Además estarán acompañados de Lil Nas X, con quien colaborarán con el remix de "Old Town Road".

Hace unos días, Ariana Grande publicó en su cuenta de Instagram una foto con los chicos, con quien coincidió durante los ensayos.

El anunció de su participación en los Grammy sigue a la información de que el álbum de BTS del 2018 Love Yourself: Answer está certificado oficialmente como un disco de platino por The Recording Industry Association of America (RIAA) esta semana. El álbum fue declarado oro el año pasado por la RIAA.

BTS le cantó el Feliz Cumpleaños a Ellen Degeneres que hoy cumple 62 años.



El nuevo álbum de BTS, Map of the Soul: 7, se lanzará el 21 de febrero.