Avatar: The Way of Water estrena espectacular tráiler

ESTADOS UNIDOS.- Luego de mucho tiempo de espera, por fin salió el trailer para la segunda parte de Avatar. James Cameron ha mencionado que incluso están escritas tres secuelas de la historia original; esta vez presenta Avatar: The Way of Water

De acuerdo con Disney y 20th Century Studios, la trama gira en torno a la familia que formaron los protagonistas al final de la película anterior. Estará centrada en los problemas que enfrentarán Jake, Neytiri y sus hijos incluyendo los trabajos para mantenerse con vida, las batallas que libran y las tragedias que soportan.

Sin embargo, el tráiler muestra realmente poco sobre esto y mucho más sobre Kiri, la hija de la pareja y también sobre el mundo espectacular del planeta Pandora. Incluso se insinúa una suerte de romance adolescente, mientras se deja ver la tensión entre diferentes tribus de Na'vi así como batallas con terrícolas.

Un espectáculo para el cine

El trailer es generoso en imágenes majestuosas y deslumbrantes. Todo muestra los emblemáticos azul y esmeralda de Pandora. El tráiler está hecho para disfrutarse en el cine.

De hecho, Cameron está buscando llevar a la gente de vuelta al cine, en contraste con las opciones para ver desde casa. Para Avatar 2 está implementando todos los recursos técnicos disponibles, desde 3D hasta IMAX; Avatar 2 se lanzará en más formatos que cualquier película anterior.

Entre el elenco de Avatar 2 están Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Jack Champion, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Dileep Rao, Edie Falco, Brendan Cowell y Jemaine Clement.

La película se estrenará el 16 de diciembre. Tendrá una duración de 3 horas y 10 minutos.

