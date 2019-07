"Aunque la hayan regado, defenderé a los Rivera"

Aunque no justifica ningún tipo de violencia, el cantante Juan Rivera siempre defenderá a su familia independientemente de lo que hagan. Es por ello que con el tema de maltrato hacia un camarógrafo en la boda de la "Chiquis" Rivera pide que se den a conocer ambas versiones, tanto la del camarógrafo y la de los elementos de seguridad, y no sólo se ataque la familia Rivera.



"Siempre voy a estar a lado de mi familia, en las buenas y las malas y aunque mi familia la haya regado, le diré a escondidas, 'la regaste'. Frente al mundo siempre voy a apoyar a mi familia. Yo puedo aceptar lo que yo hice y los errores que cometí, lo que está a mi alcance. Lo de la boda de mi sobrina, lo de las seguridades ahí, si no tengo que ver. Yo no los contraté y yo no los conozco", comentó Juan en entrevista con EL UNIVERSAL.

El hermano de la afamada cantante Jenni Rivera indicó que en los videos que captaron los hechos, se nota que el camarógrafo fue quien empezó primero, pero eso no justifica el que le hayan escupido en la cara, hecho que tampoco le consta que haya pasado.

"Creo yo que la prensa por cubrir la nota o tener la exclusiva se presionó de más. Ellos están haciendo su trabajo de cubrir y la seguridad hace su trabajo de que no se metan a propiedad privada. Cuando sucede lo del empujón al camarógrafo, en un video se le ve claramente que el camarógrafo le pega al de seguridad claramente en la cara. Esto no justifica que le escupieron en la cara, eso no se le hace a nadie, no importa la situación, es lo más denigrante que hay en el mundo, lo más feo que puedes hacer, pero tampoco sé si se le escupió. Yo siento que si alguien te escupe te limpias la cara. Él nunca se limpió, duró una hora tirado ahí", explicó.

Juan Rivera aseguró que él no justifica la violencia, "pero tampoco nada más cubran lo que hizo la seguridad, sino también la otra parte".

Rivera indicó que la boda sería un evento privado, pero un medio de comunicación filtró la información y eso puso en riesgo a todos los invitados al evento. Es por ello que había personas de seguridad resguardando el lugar.

"Se les dio una orden de que el evento era privado, de que no queríamos que se acercaran, porque se filtró toda la información por un medio y eso está muy mal porque peligra toda la gente en la boda. No sabemos quién puede llegar, ni quien no, hay mucha gente que nos quiere y hay mucha que no nos quiere y cómo sabemos nosotros que no hay alguien que nos quiere causar daño, por lo cual se les da las instrucciones a la seguridad de que nadie entre".

También le gustaría aclarar que la familia Rivera no está en contra de los medios de comunicación, solamente tienen problemas con dos de ellos.

"Así como los medios hacen su trabajo de cubrir, la seguridad hace su trabajo de proteger, ¿estoy de acuerdo con la agresión? No, pero creo que también hay un porqué que no es justificado. No todos son malos e incluso no estamos peleados con la prensa, estamos peleados con dos programas no más, y creo que continuará", dijo.