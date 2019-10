Atrapa a NBC acusación de violación contra conductor de TV

NUEVA YORK, Nueva York

Dos años después de que Matt Lauer fue despedido abruptamente de NBC News por conducta sexual inapropiada, surgen más interrogantes sobre el comportamiento del ex presentador de "Today" y si sus jefes se hicieron la vista gorda ante los problemas relacionados con uno de sus mayores astros.

Un nuevo libro de Ronan Farrow, exempleado de NBC News que ahora trabaja para The New Yorker, nombra a la acusadora cuya historia de que Lauer la violó en un cuarto de hotel en Sochi llevó a su despido.

Lauer rechazó las acusaciones en una carta iracunda y desafiante publicada por su abogado el miércoles y dijo que su silencio público desde el despido había sido un error.

El libro de Farrow dice que Brooke Nevils, una ex empleada de NBC News que trabajó con Meredith Vieira durante los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, se reunió con su jefa una noche para tomarse unos tragos y Lauer se les unió. Nevils dijo que había bebido seis tragos de vodka y terminó yendo a la habitación de Lauer.

Dijo que Lauer la empujó a una cama y le preguntó si le gustaba el sexo anal y que ella declinó varias veces, pero que Lauer "simplemente lo hizo". Describió el encuentro como "terriblemente doloroso".

"No fue consensual en el sentido de que yo estaba demasiado ebria como para acceder", le dijo a Farrow. "No fue consensual porque yo dije múltiples veces que no quería tener sexo anal".

En su carta, Lauer admitió su aventura extramarital con Nevils. Dijo que esa noche en Sochi ambos realizaron una variedad de actos sexuales de manera consensual.

"Fue una compañera completamente entusiasta y dispuesta", escribió. "En ningún momento se comportó de una manera que pareciera incapaz de consentir. Parecía saber exactamente lo que quería".

Agregó que sus encuentros continuaron una vez que volvieron a Estados Unidos, pero Nevils describió sus relaciones como "transaccionales" porque temía el efecto que Lauer pudiera tener en su carrera. En un caso, le había pedido ayuda a Lauer para grabar un video de despedida para un alguien que se iba de NBC y el presentador le dijo que fuera a su oficina. Entonces le exigió sexo oral, escribió Farrow en el libro "Catch and Kill".

Nevils dijo que sintió que tenía que hacer algo para proteger a otras mujeres en NBC News, y por eso presentó una queja en noviembre de 2017.

"La conducta de Matt Lauer fue espantosa, horrible y reprobable, como lo dijimos en ese momento", dijo NBC News el miércoles en un comunicado. "Por eso lo despedimos en 24 horas cuando nos enteramos de la queja. Se nos rompe el corazón de nuevo por nuestra colega".

Pero Nevils se desencantó cada vez más con NBC al sentir que los jefes no hicieron lo suficiente para proteger su anonimato internamente y describieron erróneamente su relación con Lauer como un romance. Tras momentos duros — dijo que fue hospitalizada por estrés postraumático y abuso de alcohol — se fue de NBC con una indemnización de siete cifras.

El presidente de NBC Andrew Lack, en un memorando enviado a su personal el miércoles, dijo que la cadena no estuvo al tanto del comportamiento de Lauer hasta el día antes de su despido. Una investigación interna no halló quejas o acuerdos asociados con denuncias de conducta inapropiada por parte de Lauer antes de eso, dijo.

Pero Farrow indicó que el comportamiento de Lauer era un secreto abierto en la NBC. Citó a la expresentadora de “Today” Ann Curry, quien dejó el programa en malos términos con Lauer, diciendo que ella les advirtió a los ejecutivos de NBC que Lauer "tenía un problema con las mujeres" y que debían estar atentos.

Farrow dijo que él se enteró de siete quejas de conducta sexual inapropiada de mujeres que trabajaron con Lauer. "Varias dijeron que le habían dicho a colegas, y que creían que la cadena conocía el problema", escribió.

Citó a una ex asistente de producción, Addie Collins, quien le dijo que Lauer la persiguió agresivamente en 2000 y le "ordenó" que le realizara sexo oral. "Ella aceptó, pero la hizo sentir enferma, temerosa de perder su trabajo, con miedo a retaliación", escribió Farrow.

Lauer dijo que jamás abusó ni obligó a nadie a tener sexo con él.