Atala Sarmiento confiesa que fue acosada sexualmente

CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer y del paro nacional #UnDíaSinMujers, la periodista de espectáculos, Atala Sarmiento, recordó una vez que sufrió acoso sexual.

Por medio de su columna “AnecdATArio”, que escribe para el Heraldo de México, Sarmiento revivió una vez que fue invitada por un importante músico internacional como traductora de un shows en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Atala mencionó que a pesar de que no le proporcionaron vestuario, lo que usara debía ser aprobado por el director general.

La conductora resaltó que al llegar al recinto, el directo ya lo esperaba y le pidió que le modelada un vestido.

“‘¡Ah, por fin! Ahí estás, enséñame el vestido’; empecé a sacarlo de la bolsa cuando cortado y seco me interrumpió: ‘¡No, no, así no! Ve a ponértelo y me lo vienes a modelar’. Me quedé de una pieza, petrificada sin poder hablar, y caminé hacia mi improvisado camerino para hacer lo que se me ordenó”, escribió.

La periodista describió ese momento como algo horrible, ya que se sintió indigna y sutilmente agredida.