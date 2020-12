Así se rodó el especial navideño de Mariah Carey en medio de pandemia

ESTADOS UNIDOS.- El Mariah Carey’s Magical Christmas Special este año logró tener de invitadas a Ariana Grande y Jennifer Hudson, pero esto no fue sencillo ya que las presentaciones se grabaron con la mayor seguridad sanitaria por el tema de Covid-19.

Este 4 de diciembre se estrena en Apple TV+ el programa navideño de Mariah Carey's Magical Christmas Special, con el que la cantante vuelve a apoderar de la navidad.

Aunque la emisión quedó increíble, el proceso fue bastante largo, sobre todo porque el rodaje se llevó a cabo durante la pandemia por el covid-19.

Mariah Carey contó del proceso de filmación en una entrevista que nos proporcionó la plataforma y que aquí compartimos:

Mariah Carey es conocida por su especial navideño año con año.

¿Cómo surgió la idea de hacer el especial en colaboración con Apple TV +?

Tuve la idea de hacer un gran especial de Navidad. Todos los años trato de hacer algo especial, y esto llegó antes de que supiéramos lo que estaba pasando con el mundo y que nadie realmente podría hacer shows en vivo.

Y afortunadamente para mí, la gente de Apple estaba tan interesada en la idea y apoyaba tanto todo el proceso que se convirtió en un proyecto del que literalmente comenzamos a hablar en febrero y a afinar todo, ¡y ahora aquí estamos! Por lo tanto, ha sido realmente genial ver que se materializa.

Además eres productora ejecutiva. ¿Cómo fue esa experiencia?

¡Fue genial ser productora ejecutiva de este proyecto! Y no creo que hubiera sido feliz sin serlo; o sea, sería genial si alguien más pudiera leer mi mente y saber cómo quiero que se vea un árbol de Navidad o cómo debería ser mi vestuario, pero en realidad es una colaboración. Y eso es algo que aprendí muy pronto porque estaba siempre produciendo mi propia música, incluso cuando era joven, cuando la gente no animaba a las mujeres a ser escritoras o productoras.

¿Cómo fue el proceso de filmación?

Realmente trabajamos todos juntos en circunstancias extremadamente difíciles pero con mucha energía, y es algo que nunca olvidaré, así que estoy muy emocionada de que haya sucedido. Fue un desafío porque tuvimos que ser extremadamente cuidadosos y cumplir con las normas por el Covid-19 y todos hicieron todo lo posible y lo respetaron y, afortunadamente, vamos a tener el especial navideño este año. Tendremos este momento navideño en el que yo estaba como de “por favor”. Comencé a enviar mensajes de texto a diferentes personas hace meses diciendo: "Traigo el espíritu navideño. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo". Y es porque es un trabajo de amor.

Gran producción caracteriza al especial de Navidad de Mariah Carey.





La música es obviamente una parte clave de este especial. Cuéntanos del proceso de grabación y de cómo seleccionaste y produjiste las canciones…

No solo hago canciones navideñas, sino que me encanta hacerlas. Escribirlas es una parte totalmente diferente de mi yo creativo,. voy a un lugar diferente para eso. También tengo muchas ideas y ciertas cosas que he querido hacer durante mucho tiempo, así que con este especial para Apple, realmente nos tomamos el tiempo para armar las cosas y jugar con diferentes ideas.

Y sobre la banda sonora, me imagino poniéndolo y cocinando en Navidad. Me imagino decorando, gente escuchándolo. Es tan festivo y mira que soy muy exigente. Pero ya siento que me encanta y es una adición a mi catálogo de Navidad.

¿Por qué fue tan importante que tus hijos fueran parte de este especial?

Tener a Roc (Moroccan) y Roe (Monroe) me lleva a un nivel más alto de emoción, y así ocurrió en este especial. Tenerlos como parte del programa fue muy divertido porque fue orgánico y realmente me hizo feliz.

Su amiga Mykal-Michelle Harris estuvo allí, y ella aporta un increíble nivel de talento y también es su amiga, es la estrella de “Mixed-ish”. Ella se ha convertido en una gran parte de nuestra familia; se hace llamar a sí misma “pequeña Mimi”. Me inspiré en su escena, cuando cuelga un adorno en el árbol de Navidad, y escribí una pequeña melodía para ella, que cierra el álbum. Entonces, ha sido una gran experiencia.

Con información de Revista Quién.