Así reaccionó Fernando Reina luego que extorsionaran a su esposa Galilea Montijo

Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo se refirió a lo ocurrido este martes con la presentadora donde buscan extorsionarla con imágenes falsas de unos desnudos de ella.

En su imagen dice que toma prestadas unas palabras que publicó Rubén Dario sobre "La Calumnia" y dice que a pesar que intenten hacer cualquier cosa por dañar un diamante, nunca va a perder su esencia.

Además la misma fue acompañada de un extenso escrito al que se refiere a un "persona con muy pocos escrúpulos y menos valores" que busca intercambiar material fotográfico con desnudos y lleno de edición por dinero.

Las fotos en mención debieron ser tomadas hace más de dos décadas y considerando que mi esposa a sus 47 años luce más que espectacular -con o sin ropa-, el material fotográfico en cuestión no le hace justicia, ni es capaz de acercarse a la belleza de Martha Galilea Montijo Torres".

Comentó que a veces surgen preguntas sobre por qué estamos tan mal como sociedad y allí se observa que hay quienes por dinero son capaces de inventar cualquier cosa sin importar si se lastima a la persona y su familia.

"Como padre y esposo, me considero un hombre liberal y seguro, al que no le incomoda cuando alguien le dirige un cumplido a mi compañera de vida, tampoco siento celos cuando me ha tocado verla interpretar algún personaje ficticio que en la pantalla besa a algún compañero de trabajo y disfruto mucho ver todas las fotografías que ha hecho a lo largo de más de 25 años de carrera.

No me sentiría molesto, celoso o avergonzado si mi esposa hubiera posado desnuda -Ni ayer, ni hoy- al contrario sería como en todo lo que ella ha hecho en su trayectoria, sería motivo de orgullo para mi, pues siempre ha trabajado con dignidad y entrega, me enamoré de una mujer exitosa y muy trabajadora que no tiene porque avergonzarse de nada.

Concluyo asegurando que sé con quien me casé, con quien tengo un hijo y con quien paso mis momentos buenos y malos; esa persona no es la que esta retratada en un puñado de fotografías que tienen como única intención lastimar y difamar."