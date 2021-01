Así lucen las protagonistas de “Sex and the City” a más de 20 años de su estreno

ESTADOS UNIDOS.- Han pasado más de 20 años desde que aquel primer episodio de la icónica serie Sex and the City llegó a la pantalla chica. El programa que durante más de seis años relató las vidas y amoríos de Carrie, Charlotte y Miranda y Samantha, las amigas más famosas de la ciudad de Nueva York, volverá este 2021 a la televisión a través de HBO Max con And Just Like That…, una serie de 10 episodios.

Las estrellas que saltaron la fama en la década de1990, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ahora tienen más de 50 años. Aquí presentamos como lucen.

Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw fue la protagonista de esta serie, interpretada por la actriz Sarah Jessica Parker.

La actriz y productora Sarah Jessica Parker de 55 años, está casada con el también el actor Matthew Broderick, con quien tiene tres hijos. La última vez que dio vida a Carrie Bradshaw fue en 2010, en la segunda entrega cinematográfica de la franquicia. En 2009 protagonizó junto Hugh Grant a un matrimonio en "¿Qué fue de los Morgan?".

Miranda Hobbes

Miranda Hobbes fue interpretado por la actriz Cynthia Nixon.

Desde que terminó el rodaje de Sex and the City, la actriz Cynthia Nixon, ha participado en diversos programas de televisión. En 2014 dio vida a Ginny Taylor-Clapp en Bad Teacher y a Eve en la película A Heavenly Christmas. Además condujo Labor of love en el último año y utiliza sus redes sociales para hacer activismo a favor de los derechos humanos.

Charlotte York

Charlotte York, un personaje memorable, interpretado por la actriz Kristin Davis.

Al igual que sus compañeras de trabajo, Kristin Davis ha permanecido en la pantalla con diversos roles. Ha participado en películas como Jack and Jill, The Adderall Diaries y Stray Dolls y este 2021 estrenará Deadly Illusions, de la que también es productora.

Además, es embajadora de la fundación Sheldrick Wildlife, dedicada a la protección de elefantes.

Samantha Jones

Samantha Jones, el personaje al que dio vida la actriz Kim Cattrall, es el gran ausente de este rebbot.

Uno de las mayores controversias en torno al regreso de la serie ha sido por que el personaje de Kim Cattrall no formará parte de es reebot de la serie Neoyorkina, por los problemas personales entre Sarah Jessica Parker, sin embargo, la británica sigue muy activa en el mundo del espectáculo. En 2018 participó en "Tell me a story" de Amazon Prime y el año pasado protagonizó la serie "Asquerosamente ricos".