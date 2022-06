Así luce Irina Baeva en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva en los últimos años se ha convertido en una de las actrices más famosas del medio del espectáculo, gracias a su trabajo en la televisión y carisma se ha posicionado en una de las más queridas por parte del público.

Actualmente también mantiene una de las relaciones más estable y sólidas del espectáculo a lado de Gabriel Soto, con quien ya se encuentra a punto de unir su vida para siempre.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Irina compartió una serie de fotografías del reciente viaje que realizó a Nueva York, donde al parecer decidió disfrutar unos días pero sin la presencia del actor.

Todo parece indicar que Irina Baeva optó por realizar este viaje sola, quizá para disfrutar sus últimos meses de soltería, aunque hasta el momento se desconoce si lo hiz por razones laborales.

Happiness in one word - for me it’s NEWYORK” se puede leer en la publicación.

En esta ocasión la actriz utilizó un top negro acompañado de un pantalón del mismo color, además de una red en color café que le dio un toque al ‘look’ muy distinto y original.

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “te lo mereces hermosa”, “disfruta”, “que guapa”, “sin duda eres la más bella”, “me encantó tu ‘outfit’”, son algunos de los que se pueden leer.

¿Irina celosa de Martha Julia?

Después de que se dio a concoer del remake de la telenovela “La madrastra”, donde participaran Gabriel Soto y Martha Julia, por su parte Irina Baeva decidió romper el silencio ante los rumores de supuestos celos.



“Se tiene que basar a fuerza en la confianza ¿no?, yo a Gabriel le tengo total confianza y si no se la tuviera yo creo que no estaría ni con él ni con nadie, porque la verdad es creo que la confianza es la base de una relación, es como la base sólida de una casa, y si no tienes eso, no tienes nada, no tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja, si no tienes confianza, entonces tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo en igualdad” comentó la actriz.