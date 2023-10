Así luce Carín León en el juego Free Fire como personaje al que "la muerte no le espanta"

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que se confirmara la colaboración del sonorense Carín León con el juego Free Fire para el evento de Día de Muertos se supo que el cantante de “La Primera Cita” tendrá su propio personaje o mejor dicho “skin” en el.

La colaboración de momento incluye un par de canciones “La muerte me acompaña” y "Modo Insano", pero también su propio personaje, que tiene el vestuario que el hermosillense uso durante la sesión fotográfica.

Así luce Carín León en el juego Free Fire como personaje

La skin de Carín León tiene el nombre “Bandido” y aunque a diferencia de casos como Cristiano Ronaldo (Chronos), donde se ve que fue escaneada su cara, si se hace una clara referencia con el vestuario que usa el personaje.

El traje del avatar de Carín incluye los colores en verdeazulado y rosa de las fotos promocionales del evento Día de Muerto, su sobrero con el patrón de diseño que lleva en el atuendo, así como las dos calaveras y el pañuelo en color azul. Además portará una máscara del mismo tono oscuro que su característico sombrero inclinado.

 

Letras de las canciones de Carín León en Free Fire

 

Modo insano, Carín León x Free Fire:

Ruge mi escuadra

Tiembla bermuda

Callando bocas

Habla la muda

Tírate donde tu quieras

Yo me tiro en pi

Todavía no he caído

Llevo cuatro kits

Le pediste todo al banco

Lástima que seas tan manco

Una cosa es el skit

Y otra el skil

Lo que se me pone en frente

Va para el ataúd

Va aguantar bolsita

Ahorita no ando en el mol

Los camperos bien torcidos

Según ellos escondidos

Y ya se lo saborío

Mi compa el robalu

Este es el día de muertos

Porque ando en modo insano

A esa escuadra de manquitos

Les hicieron falta manos

Porque desde la avioneta

Yo ya les canté la neta

Si no los come la zona

Se los come mi escopeta

No soy hacker no se asusten

Ni vayan a reportar

Cuando tiro con las naiper

Les reinicio el celular

Ese compa esta tocado

De un tiro lo deje

Me dio por la espalda

No alcance a poner pared

Se le borro la sonrisa

Cuando le hice una emotisa

Porque se trago enterita

La mina que deje

Compa mire esos muertitos

Yo le apuesto que

Ni uno de ese clan a mi

Me aguanto un mp

Trucha con los sartenazos

Duelen más que los balazos

Saquen unos botiquines

Para andar al cien

Despeinado por la calle

Facherito en el Free Fire

Modo bélico ruchiando

No hay escuadra que me apantalle

Y nomás por puro jobi

Lo regreso para el lobby

Si se trata de humillarlo

Soy más toxico que el toby

Los diamantes me dan pesos

Por mi fama sigo ileso

Me envidian los niños ratas

Porque yo traigo con queso

Y los que estaban pensando

Que la partida era suya

Nomas se quedan mirando

Cuando ven que yo hago bulla.

 

La muerte me acompaña, Carín León x Free Fire:

Sabes que soy valiente porque tengo tu recuerdo

La muerte no me espanta la muerte me acompaña

Tú sabes que daría por decirte que te quiero

Mis armas no me fallan soy fuerte en la batalla por ti

Por ti

No, ya no tengo miedo de que vean quién soy

Las balas las llevo junto al corazón

Cuando el camino es peligroso

Yo sé que te aceraste sabes que soy valiente

Porque tengo tu recuerdo

La muerte no me espanta, la muerte me acompaña

Tú sabes que daría por decirte que te quiero

Mis alas no me fallan, soy fuerte en la batalla, por ti

Por ti por

Esa luz que me hace pensar que todo es un juego y en la batalla

Puedo apostar todo lo que tengo

Déjame subir estar junto a ti

Juntos en el cielo

Si pierdo hoy al menos sabré que te encuentro

Sabes que soy valiente porque tengo tu recuerdo

La muerte no me espanta la muerte me acompaña

Tú sabes que daría por decirte que te quiero

Mis armas no me fallan soy fuerte en la batalla por ti

Por ti