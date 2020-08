Así fue la vez que Belinda aseguró que nunca más le daría una entrevista a Pati Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras hacerse oficial la relación de Belinda y Christian Nodal, la pareja otorgó su primera entrevista juntos para el programa ‘Ventaneando’ en el que hablaron sobre cómo fue que se dio su relación y más detalles sobre sus vidas privadas.

No obstante, esto hizo recordar a muchas personas sobre la vez que Belinda había dicho que no daría más entrevistas a Pati Chapoy y, viceversa, Pati Chapoy habría asegurado que no le pediría alguna en lo absoluto.

Las diferencias se dieron en 2017 luego de que Pati diera una nota en la que criticaba a Belinda por darle de tomar tequila a sus fans en uno de sus conciertos, y donde incluso, mencionaba que la cantante le daba de tomar a sus perros.

“Ayer pasamos una nota sobre un concierto que dio Belinda (…) y a la mitad del concierto (…) llama a varias de sus seguidoras y les pregunta qué edad tienen, con una botella de tequila les convida (…) Y me informan que de pronto el perrito que traía estaba por ahí tomando”, señaló la conductora.

Esto molestó a Belinda, quien le mandó un mensaje a la presentadora en cuanto se acabó el programa.

“Hola señora Pati Chapoy, acabo de ver que dice que le doy de tomar a mi perro y que maltrato a los animales. Le pediría de favor que se informe porque jamás en mi vida le he dado de tomar a un perro. Después de la entrevista que le di, se la pasa siempre hablando así de mí. Me parece una falta de respeto, ni estaba borracha, tomar un shot de tequila no es estar borracho”, leyó Pati en el programa del día siguiente.

Incluso fue en ese momento donde nació un famoso meme de Chapoy:

Después Pati leyó su respuesta en donde le aseguraba a Belinda que ella nunca había dicho que estuviese borracha, y que solo no estaba de acuerdo en que incitara a las jóvenes a beber, algo a lo que la cantante le respondió diciéndole “nunca más vuelvo a darle una entrevista”, a lo que Chapoy respondió de la misma manera.

“Yo no te la voy a solicitar tampoco jovencita porque por un lado tienes una fundación en favor del planeta y creo que es lamentable que una figura de tu estatura con una botella de alcohol estés incitando a las jóvenes a tomar”, aclaró.

Sin embargo, parece que las cosas parecen haber mejorado entre ambas, pues hace unos días se les vio muy cómodas, una haciendo preguntas y la otra contestándolas.