Así fue la reacción de Antonio de la Rúa a BZRP Music Sessions #53

MÉXICO.- Desde su último éxito lanzado el día de ayer, Shakira no ha dejado de ser tendencia a nivel internacional.

Su nuevo tema "BZRP Music Sessions #53" ha desatado gran polémica debido a las referencias "ocultas" hacia su ex, Gerard Piqué.

Fueron muchas las personalidades que demostraron su apoyo a la cantante colombiana, entre ellos, su ex, Antonio de la Rúa, quien inspiró el icónico éxito "Día de enero".

Shakira y el argentino se conocieron en el año 2000 durante una cena realizada en el país celeste.

Cabe destacar que hace unos años, la cantante reveló que su historia de amor comenzó a primera vista.



En aquel entonces, Antonio, hijo de Fernando de la Rúa: que se convirtió en presidente de Argentina (1999-2001), trabajaba en la campaña de su padre, mientras que la cantante seguía enfocada en su carrera.



Si bien, algunos medios señalaron que estuvieron a punto de llegar al altar, lo cierto es que su relación también estuvo envuelta en polémicas políticas.



La pareja, que se había comprometido en el 2006, planeaba casarse para el 2009, pero entonces llegó "Lo que más".



Shakira y Antonio no tuvieron el final de cuento de hadas, durante su ruptura, él la demandó y reclamó el 18% de las ganancias de la cantante, de acuerdo con medios, aseguró que, durante el tiempo que trabajó para ella, logró escalar y posicionarse como una de las artistas favoritas del mundo, asimismo ella inició un juicio legal contra él por daños, prejuicios y robo.



"Lo que más" fue el tema con el que Shakira se "despidió" de su amor en el 2010, pues en él se escuchan fragmentos alusivos al rompimiento.

Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza", cantó en ese momento.