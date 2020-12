Así festeja la Navidad Margarita “La Diosa de la Cumbia”

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 30 años lleva Margarita “La Diosa de la Cumbia” festejando la Navidad en los días previos a ella, ya que en los días festivos siempre está trabajando, pero no deja de disfrutar con sus hijos y nietos el gran día.

De acuerdo a lo publicado por El Heraldo, para Margarita, cualquier día de diciembre es bueno para realizar la cena navideña, ya que siempre está trabajando, pero los días que la pasa con su familia los disfruta como cualquier madre amorosa que comparte un rato agradable con sus hijos.

Reveló que para festejar la Navidad prepara una rica cena, preparada por ella y por su hija, además de realizar diversos juegos en familia, pero ese día no se obsequian regalos ni hay intercambios, ya que desde que estaban niños les inculcó que la Navidad es para agradecer y compartir.

Los días festivos me toca trabajar. Me encanta la cocina, creo que le he enseñado bien a mi hija. Al final ella termina preparando todo, sólo la dirijo. Cocinamos pavo, nos arreglamos, convivimos, jugamos y bailamos. Este año será así, pero sólo estaré con mis hijos”, externó.