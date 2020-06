Aseguran que una reconciliación entre Kylie Jenner y Travis Scott podría estar cerca

LOS ÁNGELES.- Kylie Jenner y Travis Scott se separaron hace ocho meses y fue todo un escándalo en las redes sociales, pero ahora que se han autoaislado juntos por el COVID-19 dentro de su mansión de Los Ángeles, esto podría llevar a una reconciliación entre la magnate de los cosméticos de 22 años y el rapero de 28 años.

Según información de UsWeekly, una fuente cercana a la pareja señaló que ‘’están co-criando (a su hija Stormi) y saliendo cada vez más, trabajando para volver a estar juntos”.

Se dice que han pasado tiempo juntos en la piscina de la mansión de 36.5 millones de dólares ubicada en el vecindario de Holmby Hills, California, cerca de la mansión Playboy. Indican que cocinan la cena juntos y ven películas, así como juegan con la pequeña Stormi, la cual ha estado muy contenta con ambos.

Sin embargo, la fuente agrega que, aunque el panorama pareciera prometedor, pudieran no reconciliarse tan pronto, pues "Tienen objetivos diferentes y dos vidas diferentes".

El nominado al Grammy rompió su silencio sobre la ruptura en una entrevista de diciembre de 2019 con la revista XXL

"Amo a su mamá y siempre lo haré", dijo sobre la estrella de Keeping Up With the Kardashians. "La parte difícil de las relaciones es tratar de estar en una sin que interfieran un millón de voces externas".

Dos meses después, una fuente nos dijo que la pareja estaba trabajando para lograr una resolución. "Todos alrededor de Kylie y Travis se están uniendo por estos dos", dijo la fuente en febrero. "Están co-compartiendo y saliendo cada vez más, trabajando para volver a estar juntos".

Desde su separación, la ex pareja se ha centrado en mantener una fuerte relación de coparenting mientras cría a su hija, Stormi. "Kylie y Travis son muy buenos juntos y quienes están cerca de ellos tienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos", explicó una fuente previamente. "Pero Kylie y Travis están haciendo lo suyo y están tratando de mantener su estado de relación actual discreto y para sí mismos en este momento".