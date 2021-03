Aseguran que una mujer armada intentó ingresar a la fuerza a la mansión del rapero Drake, en Toronto, Canadá

TORONTO.- Una mujer que presuntamente portaba un cuchillo y golpeó a un policía con un tubo de metal, intentó ingresar a la casa del cantante Drake, en Toronto, Canadá, pero fue detenida por elementos de seguridad privada.

Una publicación del New York Post informó que en días pasados, una mujer de identidad desconocida, fue arrestada por la Policía de Toronto, luego de que fuera sorprendida intentando ingresar a la mansión de 100 millones de dólares del rapero Drake.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Supuestamente la persona portaba un cuchillo y un tubo metálico con el que golpeó a uno de los guardias de seguridad del cantante, pero aún así lograron detenerla, alrededor de las 16:50 horas y llamaron a las autoridades.

Aproximadamente a las 17:30 horas, según los informes de The Toronto Sun, la Policía de Toronto arribó a la propiedad con siete patrullas y una ambulancia y se desconoce la gravedad de las heridas que habría sufrido el vigilante.



Otra versión

TMZ informó que la policía detuvo a la mujer antes de que pudiera pisar la extensa propiedad de Drake y que él estaba en casa en el momento del incidente.

Además, desacreditó la publicación de The Toronto Sun, afirmando que sus fuentes dijeron que la mujer no llevaba un cuchillo y que un guardia no fue golpeado con una pipa.

“Una mujer adulta que portaba un cuchillo ha sido arrestada. Ella no ganó ningún tipo de entrada en la propiedad y no hubo heridos. No está claro qué estaba haciendo en la residencia, pero no tenía comunicación alguna con el propietario”, habría dicho a los policías La NOSOTROS DOM, de acuerdo al medio estadounidense.

Woman arrested carrying knife near Drake's mansion in Toronto https://t.co/F7LDiEHfkb via @MailOnline — Sister of Gregory Gunn (@SistrofGregGunn) March 31, 2021

El Daily Mail destacó que la mansión de Drake se encuentra en un lote de dos acres y cuenta con aproximadamente 35 mil pies cuadrados, con dos saunas, una sala de masajes, una sala de proyección y una cancha de básquetbol cubierta de tamaño completo.

La finca, apodada “La Embajada”, fue construida a finales de 2019 y tiene un valor de 100 millones de dólares, según RealEstate.com.au, a pesar de que Drake había comprado la propiedad, en 2015, por 6.7 millones, pero la reconstruyó.