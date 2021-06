Aseguran que esposa de Enrique Guzmán sí cree en las acusaciones de Frida Sofía hacia su abuelo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo del supuesto abuso por parte de Enrique Guzmán hacia Frida Sofía, su nieta, aseguran que la esposa del cantante sí le cree a la hija de Alejandra Guzmán, pero no hablará por no convenir a sus intereses.

En una publicación que realizó al revista TvNotas se dijo que Rosalba Welter, quien lleva casada con Enrique Guzmán más de 40 años, sí cree en los señalamientos que hace Frida Sofía en contra de su marido, pero no lo hablará públicamente por temor a perder la herencia.

De acuerdo al medio de circulación nacional, la playmate habría contactado a la esposa de su abuelo para suplicarle que diga todo lo que sabe de su marido y los horrores que ha tenido que vivir a su lado, pero al parecer, la mujer no habría querido, dijo una fuente a la revista.

Usted también hable, diga lo que sabe. ¿A poco ese viejito decrépito no la obligó a tener relaciones sexuales cuando no quería, así como lo hizo con mi abuela? Diga lo que sabe, cuente lo que ha callado por años, por favor”, le habría dicho Frida Sofía a Welter.

El informante destacó que la esposa del cantante está harta del escándalo y los problemas que se les vinieron encima tras los señalamientos de su “nieta”, al igual que del roquero, pero jamás se divorciará de él.

“Ella ya está harta, pero no se van a divorciar, eso es un hecho; no lo hará, por la misma razón por la que no va a hablar de este caso públicamente… hace muchos años los dos firmaron un acuerdo en el que, al momento de divorciarse, ella pierde todo derecho sobre la herencia y lo demás”, detalló el supuesto amigo de la familia.



UN CUENTO DE NUNCA ACABAR

En tan solo dos meses, la esperanza de reconciliación que quedaba entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán se ha desvanecido, luego de que a principios de abril, la mujer de 29 años de edad, asegurara que fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo Enrique.

Después de ello, la guerra de declaraciones entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía no han cesado, ya que, mientras el hombre, de 78 años de edad, niega los señalamientos y hasta tomó acciones legales en contra de su nieta, ésta también demandó al cantante y a su madre.

Por su parte, Alejandra Guzmán ha defendido “a capa y espada” a su padre, asegurando que lo que dice su hija es imposible y destacó que Frida Sofía tiene una enfermedad mental, por eso es que ha reaccionado así.

La demanda que puso Frida en contra de su madre y su abuelo fue por abuso sexual y corrupción de menores, por lo que se está investigando el caso para esclarecer los hechos presuntamente ocurridos hace 24 años.