Aseguran que Amber Heard es abusiva y miente sobre Johnny Depp

Los equipos de abogados de Johnny Depp y Amber Heard han comenzado a reunir testimonios de personas que eran parte del círculo cercano de la pareja mientras estuvieron casados.

Alguien que ha dado fuertes declaraciones es la exasistente personal de la actriz.

De acuerdo al sitio The Blast, Kate James dijo que Amber Heard (con quien trabajó del 2012 al 2015) abusaba de ella mental y verbalmente. Asimismo, la describió como un ‘dolor de cabeza’.

Amber ya salía con Johnny cuando comencé a trabajar con ella. Al principio, hablaba de él como si lo despreciara. Cuando me lo presentó él me pareció dulce y tranquilo, incluso algo penoso. Fue muy amable”, relató la exasistente en un documento.

Por otra parte, James describe que la estrella de Aquaman trataba de comportarse como Depp e incluso compró cosas que él tenía solo para copiarle.

Encontraba muy rara la actitud de Amber. En un principio su vestimenta era como de alguien de preparatoria y poco a poco comenzó a cambiar a algo más bohemio, imitando a Johnny”.

De acuerdo a James, Amber pretendía obtener de manera gratuita ropa de diseñador por el hecho de ser novia del protagonista de Piratas del Caribe.

Cuando James no lograba que las marcas la patrocinaran era que comenzaban los malos tratos.

“Amber, regularmente, era abusiva conmigo, tanto en lo verbal como en lo mental. Me gritaba por cosas insignificantes. Era imposible darle argumentos o explicaciones porque la ira se apoderaba de ella. De todo me echaba la culpa. Recuerdo una ocasión por fechas navideñas en que me gritó por horas debido a que perdió un vuelo, como si yo hubiera sido la causante de que nevara y el mal clima”

Además, recordó que Amber odiaba que platicara con su novio.

“Amber odiaba que hablara con Johnny. Me miraba de manera muy fea cuando conversábamos. Era muy controladora y paranoica con todas. Constantemente estaba en drogas como hongos y MDMA”

En contraste, de Johnny Depp opina que es una gran persona.

“Johnny era calmado. Siempre fue amable y educado. Una vez le enseñó a tocar guitarra a mi hijo cuando lo llevé al trabajo. Nunca los hubiera dejado solos si tuviera dudas sobre el comportamiento de Johnny”

Finalmente, declaró que nunca vio algún tipo de violencia como el que la actriz acusa a su ex, ni tampoco vio moretones o evidencia que señalara que la maltrataban, a pesar de que constantemente la veía pasear desnuda por la casa.