Asegura Silvia Pinal que Luis Miguel es muy grosero

Silvia Pinal, que hace unos días comentó que le gustaría como último deseo que Luis Miguel cantara en su funeral, ahora respondió si tiene comunicación cercana con “El Sol”.

“Él nunca me contesta porque es muy grosero, mira yo creo que a él le da pena, yo siento que a él le da pena, pero yo lo quiero y sabe que yo lo quiero. Él era de este tamañito cuando el doctor, el doctor era una gente que lo cuidaba, el doctor nos lo llevaba, era una cosita de este tamaño y conforme fue creciendo fue llegando a esa casa y desde entonces lo conozco, lo quiero y él sabe que cuenta con nosotras.”

Según la actriz, el distanciamiento con el intérprete tiene mucho que ver con su trabajo. “La carrera que él tiene es una carrera muy fuerte, muy difícil, yo pienso que eso le impide a él ser como un chico normal de su edad. Con que sepa que está bien con eso me conformo”.

Y aunque lo comprende, la también productora fue muy clara cuando le cuestionaron si le gustaría colaborar con él. “No, no, no, Dios no lo quiera, trabajar con él no... no... no... para nada, para nada, yo solita canto, me muevo y me arreglo y ya”.

Por último, Silvia Pinal aseguró que ella está tranquila con la relación que mantiene con el padre de su bisnieta porque sabe que hay gran cariño entre todos. “No importa, yo sé que él nos quiere, yo sé que el a mí me quiere, con eso me basta, él sabe que ahí existe una relación de amor y de lealtad y con eso me basta”.