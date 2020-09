Asegura Enrique Guzmán que sabe quién lo quiso dañar en su problema con el SAT

Ciudad de México.- Enrique Guzmán continúa celebrando que, tras un año de trámites, finalmente arregló su situación financiera con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Estamos muy contentos porque después de una reacción muy extraña de parte de las autoridades, entonces ya resolvieron a mi favor y ya el mes que viene ya saldrán los números de las cuentas”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Sin embargo, el rockero no perdió la oportunidad de revelar que hubo mano negra en este asunto legal. “Llegué a pensar que alguien estaba queriéndome mover el tapete por ahí, pero ya no supe… ya finalmente pues di la cara y ellos también y mis abogados también y resolvieron a mi favor… Sospecho de alguien por ahí que tiene alguna influencia en esto… yo sé perfectamente quién, pero ya no vamos a pensar en eso… estoy contento”.

Como se recordará, el 2 de septiembre del año pasado Guzmán sufrió el congelamiento de sus cuentas bancarias tras ser señalado de un supuesto adeudo fiscal, mismo que el padre de Alejandra Guzmán negó tajantemente; sin embargo, el SAT le respondió en esa ocasión con el siguiente mensaje:

“Es obligación de todos los mexicanos pagar sus impuestos, en ese sentido el SAT lleva a cabo las acciones correspondientes para que se cumpla con la obligación”.

A más de un año de aquella guerra de declaraciones, Guzmán espera que el próximo mes de octubre pueda disponer del dinero que tenía guardado en el banco, mismo que es producto de toda una vida de trabajo.