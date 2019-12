Asegura Ari Borovoy que no le debe dinero a nadie

Tras el escándalo que protagonizaron los integrantes del grupo OV7, Ari Borovoy decidió sincerarse con sus seguidores y defenderse de las criticas que ha recibido en estas semanas por esta situación.

Antes de dar su punto vista al respecto, el cantante reveló los motivos por los que decidió mantenerse callado ante la controversia. “Muchas veces callar trae paz, y hay veces que yo prefiero callar y lograr paz que hablar para tener la razón. Yo tengo muy claro desde que entré a este negocio y es que no los voy a defraudar".

Al respecto de su relación con los demás integrantes de OV7, Ari dijo: “como la han visto, la relación nuestra está bien, tuvimos nuestros problemitas como cualquier familia, como cualquier grupo puede llegar a tener, pero bueno se hablaron se lograron acuerdos cuando hubo ya comunicación clara entre ellos y yo”.

Posteriormente, el artista y empresario habló de las especulaciones que apuntaban a que era la falta de pago lo que provocó los problemas de la banda. “Yo creo que las cosas van a ir saliendo, van a suceder, tiempo al tiempo, como lo comenté el día de la Arena Ciudad de México, BOBO la compañía de la que soy parte, no se le debe dinero a nadie. Y es muy importante que, es que si lo aclaro porque ya les preguntaron a todos los artistas a los que representamos, a todos los artistas que ya no representamos y han dicho exactamente lo mismo. Una sola persona, no sé en qué momento, no lo voy a juzgar y menos ante las cámaras, dijo que habíamos hecho lo que no hicimos y de ahí un par de medios dijeron eso”.

Posteriormente, admitió que no fue fácil recibir abucheos del público en el escenario. “Nosotros no debemos nada, nosotros estamos muy felices con todo el éxito que hemos obtenido. Me preguntaron en al oficina cómo le hiciste, de que te armaste para subir al escenario, pues nada, lo que pasa es que el que nada debe nada teme y por supuesto que no se siente bonito, fue una experiencia completamente distinta que aparte por suerte al día siguiente no se si estuvieron presentes o no, pero cambio completamente, ya no hubo un abucheo, ya hubo cariño, ya hubo amor, ya hubo gritos de buena onda porque el amor, el amor ganó”.

Sobre si Julissa fue la que dijo que el problema entre ellos era la falta de pago, Borovoy explicó: “No tengo idea, que te digo, Mariana hizo un video, donde yo estaba a su lado y dijo que yo no debo nada, ya le preguntaron a Emir Pabón, ya le preguntaron a las JNS, ya le preguntaron a los Kabah, a los Caló… a los Mercurio, a los Magneto, a Ana Bárbara, a Platanito, a todo mundo le han preguntado”.

Finalmente, y cambiando totalmente de tema, Ari Borovoy confirmó que nuevamente se convertirá en papá. “Es absolutamente cierto, y si muy contento, voy armar mis 90s pop tour en casa”.