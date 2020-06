Asegura Alejandro Tommasi tener la cura para el Covid-19

Tras el escándalo que vivió por su ruptura con su ex pareja, ahora Alejandro Tommasi se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de asegurar que tiene la cura contra el Covid-19.

A pesar que hasta la fecha las autoridades sanitarias no han confirmado que exista un tratamiento eficaz contra esta enfermedad, el histrión ha provocado gran controversia al declarar que él tiene la fórmula para combatirla.

“El coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos, existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, pero no quiere decir que no se quite, lo que pasa es que no lo están tratando adecuadamente”, dijo en entrevista para el programa “Chisme no Like”.

Acto seguido, el artista aseguró que es un hombre preparado y por este motivo está capacitado para dar la recomendación. “Yo estudié químico biológicas, y además trabajé en un hospital 3 años, estudié medicina ayurvédica durante 30 años, y yo sé cómo curar el coronavirus. La esposa de un amigo mío, junto con sus hijas, salió positiva y yo dije, no los lleves al hospital, llévatelos a tu casa y dales esto, y esto, y esto, y se curaron”.

Ante el cuestionamiento sobre la cura contra el coronavirus, Tommasi reveló: “Jengibre, ajo y limón… té de jengibre, té verde, subir el sistema inmunológico, immunotec, o sea, yo tengo un producto que te da el 75% menos posibilidades de que te dé coronavirus y lo he promovido durante años, a mi se me quitó la hepatitis C, a mi hermano se le quitó el cáncer y cura cualquier enfermedad porque sube el sistema inmunológico”.

Por último, Alejandro desestimó la letalidad del Covid-19 y recalcó: “las estadísticas que nos están dando, no corresponden a una enfermedad tan, tan, tan, mortal, el año pasado murieron más personas del H1N1 que ahora del coronavirus”.