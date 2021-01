Arturo Peniche responde a los rumores que aseguran está esperando un hijo junto a Sharis Cid

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Peniche sigue haciendo frente a las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con su consuegra Sharis Cid, y luego de externar su molestia ante esta información, ahora ha tomado con humor la noticia que asegura que espera un hijo con la madre de la esposa de su hijo Brandon Peniche.

“A veces la gente me raya de que soy medio grosero o… eso… mi consuegra embarazada de mí, ¡está padre!, ya ni edad tenemos los dos, pero bueno, esas cosas que hacen en internet a mi me da risa, en algún momento a la familia le han preocupado ese tipo de cosas, a mi me da risa… que hablen de mí, aunque sea bien, porque mal siempre hablarán”, respondió el actor.

Asimismo, durante la entrevista que brindó para el programa Hoy, Peniche bromeó con la manera en que se dio a conocer esta supuesta información. “Hasta la gente que hace esos encabezados de ‘Sharis embarazada de Arturo’, se los agradezco, porque además se toman el tiempo y la dedicación… ¿viste la foto?”.

Por otra parte, el actor confesó que está haciendo todo lo posible para reconquistar a su esposa Gaby Ortiz y reconstruir su matrimonio con la madre de sus hijos.

“Yo estoy tratando de conseguir a la mía de toda la vida, es todo lo que voy a decir”, remató.