Arturo Peniche está soltero y se viene su divorcio.

Ciudad de México.- El famoso Arturo Peniche ha revelado más detalles en su regreso a la soltería tras 38 años en matrimonio, confirmado su separación con Gaby Ortiz.

“Llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Si seguimos casados, yo creo que más adelante vamos a enderezar ese asunto. Espero que así sea. Fueron años de matrimonio, el cual le agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio”, aseguró para Hoy.

Sobre su relación actual reveló: “Vamos en buen camino, amo a mis hijos, nietos y a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby. Pero cada quien está haciendo su vida, Gaby está por su lado y yo por el mío”.

Pese a su regreso a la vida de soltero, parece no encontrarse en búsqueda de un nuevo amor.“Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, entonces no hay que buscarlo, él solito va a llegar”, concluyó.