Arturo Peniche da nueva oportunidad a su esposa y deja de lado el divorcio

El actor Arturo Peniche se ha permitido perdonar y darle una nueva oportunidad a su esposa Gaby Ortiz, y lo confirmó su hijo Brandon en la entrevista que dio al programa Hoy.

A casi dos meses de que Arturo manifestara que estaba haciendo todo lo posible para reconquistar a la madre de sus hijos, es justamente el joven actor quien reveló que el deseo de su padre se hizo realidad.

“Están de viaje, bien, ahí andan…”, dijo el artista al escuchar la pregunta sobre sus padres y su relación sentimental.

El también presentador comentó que el tiempo que sus padres estuvieron separados fue de mucha ayuda para su relación.

Te puede interesar: Mamá de Christian Nodal a punto de ser operada

“Yo creo que los fortaleció como seres humanos, los hizo madurar mucho y creo que también estar en soledad y poder pensar un rato, se vinieron tiempos difíciles para todo el mundo, entonces también creo que eso afectó mucho”, destacó.

De la misma manera, Brandon recalcó que, tras lo vivido con sus padres, ahora en lo único que piensa es en su felicidad, ya sea como esposos o divorciados. “Hoy por hoy verlos juntos o separados me da alegría”.

Por otra parte, el actor aseguró que tras el nacimiento de su hijo Bosco, ya no desea tener más hijos.

No hay forma, no, no quiero, lo hemos platicado mucho y no, creo que tengo la fortuna de tener nena, nene, tenemos 4 manos, uno con una, uno con otra, y ya”, explicó.

Te puede interesar: Karime Pindter aclara todo sobre su amistad con Jawy

Finalmente, Brandon Peniche destacó que no descarta hacerse la vasectomía. “Sí, claro, tengo muchos amigos que me dijeron que no se siente nada, o sea, es una cuestión como muy personal, pero no cambia nada”.

Fue en septiembre de 2020 cuando Arturo Peniche sorprendió al anunciar que estaba separado de su esposa después de 38 años de matrimonio.

En ese momento, Peniche confesó que la Covid-19 había arrasado con su matrimonio, “hubo un cambio de ideas ahí, medio raras. Como yo no podía acercarme a la ciudad, provoqué malestar de, supuestamente, no haber estado”, contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.